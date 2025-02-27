Bayburt'ta firari hükümlü yakalandı
Bayburt'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bayburt'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 4 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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