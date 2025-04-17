Bayburt'ta şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Bayburt'ta şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir kişinin üst aramasında, şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bayburt'ta şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir kişinin üst aramasında, şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki şüpheli Y.O'nun üzerinde yapılan aramada şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş metamfetamin ve madde içiminde kullanılan aparat bulundu.
Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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