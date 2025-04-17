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        Bayburt'ta şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Bayburt'ta şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir kişinin üst aramasında, şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:50
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        Bayburt'ta şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Bayburt'ta şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir kişinin üst aramasında, şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki şüpheli Y.O'nun üzerinde yapılan aramada şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş metamfetamin ve madde içiminde kullanılan aparat bulundu.

        Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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