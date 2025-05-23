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        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:10
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        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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