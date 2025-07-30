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        Bayburt ve Gümüşhane'de 156 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

        Bayburt ve Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde 156 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:34
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        Bayburt ve Gümüşhane'de 156 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi
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        Bayburt ve Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde 156 obje ele geçirildi.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve Gümüşhane'de operasyon gerçekleştirildi.

        Bayburt Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, Bayburt ve Gümüşhane'de ikamet eden U.Ç, E.Ç, E.Y, İ.Ç. ve T.A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından, bir şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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