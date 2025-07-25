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        Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:49
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        Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Danişment köyünde, İbrahim K. idaresindeki 69 AR 709 plakalı otomobil ile Talip Y'nin kullandığı FTY 300 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İbrahim K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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