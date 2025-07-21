Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

        Bayburt'ta 2025 yılı üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta 2025 yılı üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Vali Eldivan, yaptığı konuşmada, kentte yürütülen kamu yatırımlarına değinerek, 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait yatırım programı kapsamındaki çalışmaları değerlendirdi.

        Kamu yatırımlarının zamanında ve verimli bir şekilde tamamlanmasının önemli olduğunu belirten Eldivan, kurumlar arası etkin iş birliği ve koordinasyonun başarıya giden yolda kilit rol oynadığını vurguladı.

        Toplantıda, yatırımcı kuruluşların yöneticileri kentte yürütülen ve programlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
        Zorlu Derebaşı virajları motosiklet tutkunlarını ağırladı
        Zorlu Derebaşı virajları motosiklet tutkunlarını ağırladı
        Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yara...
        Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yara...
        Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatı...
        Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatı...
        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Bayburt'ta istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        ABD merkezli baharat firması temsilcileri, Bayburt'ta tarhun ekim alanların...
        ABD merkezli baharat firması temsilcileri, Bayburt'ta tarhun ekim alanların...