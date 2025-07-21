Bayburt'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Bayburt'ta 2025 yılı üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Eldivan, yaptığı konuşmada, kentte yürütülen kamu yatırımlarına değinerek, 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait yatırım programı kapsamındaki çalışmaları değerlendirdi.

Kamu yatırımlarının zamanında ve verimli bir şekilde tamamlanmasının önemli olduğunu belirten Eldivan, kurumlar arası etkin iş birliği ve koordinasyonun başarıya giden yolda kilit rol oynadığını vurguladı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların yöneticileri kentte yürütülen ve programlanan projelerle ilgili bilgi verdi.