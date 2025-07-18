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        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

        Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:18
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        Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı
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        Bayburt'ta düzenlenen 29. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

        Bayburt Belediyesi tarafından cirit sahasında organize edilen gösterilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Altı kişiden oluşan ve iki takım halinde mücadele edilen gösterilerde, at üzerindeki sporcular ciritlerini rakibe karşı isabetli bir şekilde atmaya çalışarak, atlarına hakimiyetini sergiledi.

        Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra edenler, gösteriler sırasında sıcak havaya rağmen yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

        Gösterileri Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyeleri de izledi.

        Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 20 Temmuz'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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