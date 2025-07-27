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        Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar Çoruh Nehri'nde serinliyor

        Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:13
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        Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar Çoruh Nehri'nde serinliyor
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        Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.

        Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, Kopuz Köprüsü mevkisindeki Çoruh Nehri kıyısına akın etti.

        Burada nehir kenarından suya atlayan vatandaşlar, serin suyun tadını çıkarttı.

        Ailelerden bazıları da su içerisinde çocuklarıyla oyun oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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