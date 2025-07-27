Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar Çoruh Nehri'nde serinliyor
Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.
Bayburt'ta sıcaktan bunalanlar serinlemek için Çoruh Nehri'ne giriyor.
Kentte son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, Kopuz Köprüsü mevkisindeki Çoruh Nehri kıyısına akın etti.
Burada nehir kenarından suya atlayan vatandaşlar, serin suyun tadını çıkarttı.
Ailelerden bazıları da su içerisinde çocuklarıyla oyun oynadı.
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