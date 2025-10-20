Bayburt'ta merkez köylere hizmet götürme birliği dönem sonu meclis toplantısı yapıldı

Bayburt'ta merkez köylere hizmet götürme birliği dönem sonu meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, kurum müdürleri ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda yıl boyunca köylerde yürütülen altyapı, yol, içme suyu ve bakım onarım çalışmaları değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin yatırım planlamaları ele alındı.

Vali Eldivan, köylerin kalkınmasında birlik ve dayanışmanın önemini belirterek, "Köylerimizde yapılan her hizmet, vatandaşımızın yaşamına doğrudan katkı sağlıyor. Bu anlayışla çalışmalarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Eldivan, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, devletin imkanlarının köylere en etkin şekilde ulaştırılması için ortak gayretin devam edeceğini ifade etti.