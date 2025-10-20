Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
Bayburt Belediyesi, canlı hayvan pazarının 21 Ekim'de yeniden hizmete açılacağını belirtti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, üIke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle pazarın 11 Temmuz'da kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Belediyemiz canlı hayvan pazarı tehlikenin geçmesiyle birlikte 21 Ekim Salı günü tekrar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır." denildi.
