        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak

        Bayburt Belediyesi, canlı hayvan pazarının 21 Ekim'de yeniden hizmete açılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:58 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:58
        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak
        Bayburt Belediyesi, canlı hayvan pazarının 21 Ekim'de yeniden hizmete açılacağını belirtti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, üIke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle pazarın 11 Temmuz'da kapatıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Belediyemiz canlı hayvan pazarı tehlikenin geçmesiyle birlikte 21 Ekim Salı günü tekrar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

