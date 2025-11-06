Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:16
        Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, yolculardan S.B'ye ait valizde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

