Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, yolculardan S.B'ye ait valizde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
