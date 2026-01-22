Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Bayburt Kalesi dronla görüntülendi

        Yerleşim alanı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Giriş: 22.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:22
        Karla kaplanan Bayburt Kalesi dronla görüntülendi
        Yerleşim alanı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen kale, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

        Tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak da adlandırılan kale, 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan surlarıyla kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

        Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve 150 bin metrekare üzerinde kurulu kale, karla kaplandı.

        Yağış sonrası kar altında güzel görüntülerin oluştuğu kale ve çevresi, dronla görüntülendi.

