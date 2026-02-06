Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Depremzede aşçı Bayburt'ta Kızılaya gönüllü destek sunuyor

        BEŞİR KELLECİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türk Kızılayın yardım çalışmalarıyla tanışan aşçı Ramazan Teke, ailesiyle yerleştiği Bayburt'ta gönüllü faaliyetlere katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede aşçı Bayburt'ta Kızılaya gönüllü destek sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türk Kızılayın yardım çalışmalarıyla tanışan aşçı Ramazan Teke, ailesiyle yerleştiği Bayburt'ta gönüllü faaliyetlere katılıyor.

        Depremlerde Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki evi yıkılan 5 çocuk babası Teke, bir süre Kahta'da kaldıktan sonra Bayburt'a yerleşti.

        Mesleğine burada devam eden 40 yaşındaki Teke, boş vakitlerinde Türk Kızılay Bayburt Şubesine bağlı aşevinde gönüllü çalışıyor.

        Aşevi personeline destek veren Teke, günlük hazırlanan sıcak yemeklerin pişirilmesi, paketlenmesi ve kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardımcı oluyor.

        - "6 Şubat'tan sonra ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım"

        Depremzede Ramazan Teke, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden bir ay sonra ailesiyle Bayburt'a geldiğini söyledi.

        Aşçılık mesleği dolayısıyla kısa sürede iş bulduğunu ve geçimini sağlamaya başladığını belirten Teke, deprem bölgesinde büyük yardımını gördüğü Türk Kızılayın çalışmalarında gönüllü yer almak için Bayburt'taki şubesine başvurduğunu anlattı.

        Yaklaşık iki yıldır Türk Kızılay Bayburt Şubesine bağlı aşevinde gönüllü görev aldığını dile getiren Teke, "Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. İşim olmadığı günlerde sabah erkenden buraya gelip ustama yardımcı oluyorum. Yaptığımız sıcak yemekleri araçlara yükleyip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.

        Teke, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı zaman büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Yemek dağıtırken yüzlerindeki tebessümü görünce bir nebze olsun o dönem yaşadığım acılarım hafifliyor. 6 Şubat'tan sonra ekmeğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. O yüzden ben de buradaki ihtiyaç sahiplerine yardımım dokunmasını istiyorum." diye konuştu.

        Aşevinde aşçılık yapan Orhan Demir de Ramazan ustanın büyük bir yardımseverlik örneği sergilediğine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Ramazan usta depremden sonra geldi. Buraya ve bize yardımcı oldu. Biz de onu bağrımıza bastık. Ondaki yeteneği, sıcaklığı ve yardımseverliği gördük. Burada elinden geleni en güzel şekilde yapıyor. Ortaya güzel şeyler çıkarıyoruz ve insanlarla paylaştıkça da daha da mutlu oluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 'Okul Güvenliği' toplantısı yapıldı
        Bayburt'ta 'Okul Güvenliği' toplantısı yapıldı
        Bayburt'ta ikinci dönem eğitim planlamaları toplantıda ele alındı
        Bayburt'ta ikinci dönem eğitim planlamaları toplantıda ele alındı
        Bayburt Üniversitesinde "Milli Teknoloji Atölyesi" kurulacak
        Bayburt Üniversitesinde "Milli Teknoloji Atölyesi" kurulacak
        Aydıntepe'de Kırsalda Bereket Projesi ile üretimler devam ediyor
        Aydıntepe'de Kırsalda Bereket Projesi ile üretimler devam ediyor
        Bayburt'ta genç hastanın bel kayması ilk kez uygulanan gülen yüz tekniğiyle...
        Bayburt'ta genç hastanın bel kayması ilk kez uygulanan gülen yüz tekniğiyle...
        Bayburt'ta yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
        Bayburt'ta yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor