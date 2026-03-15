        Bayburt'ta engelliye çarpan motosiklet sürücüsüne 15 bin lira ceza verildi

        Bayburt'ta motosikletiyle bir engelliye çarptıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Kentte 31 Ağustos 2025'te, motosiklet sürücüsü K.K. (23), Akşemsettin Caddesi'nde akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Demir'e çarptı.

        Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Plaka ve kimlik bilgileri belirlenen sürücü hakkında Bayburt 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından dava açıldı.

        Sürücüye, "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 bin lira adli para cezası verildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
