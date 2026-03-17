Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı. Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

