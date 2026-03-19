Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta "kar kaplanları" Ramazan Bayramı için mesaisini sürdürüyor

        BEŞİR KELLECİ - Kışın çetin geçtiği Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde köy bağlantı yollarını açık tutmak için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta "kar kaplanları" Ramazan Bayramı için mesaisini sürdürüyor

        BEŞİR KELLECİ - Kışın çetin geçtiği Bayburt’ta İl Özel İdaresi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde köy bağlantı yollarını açık tutmak için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin mart ayındaki yoğun çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

        İldeki ilçeler, köyler ve mahalle bağlantılarını kapsayan yaklaşık 1200 kilometrelik yol ağında 40 iş makinesi, 62 personel ve 4 mobil destek ekibi görev yapıyor.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde güçlükle ilerleyen "kar kaplanları", bayram öncesinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

        Ekipler, son olarak merkeze bağlı Gökler ile Gümüşhane’nin Sarıçiçek köyleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik yolu, bir günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

        - "Tek isteğimiz bayramdan önce bu yolun açılmasıydı"

        Gökler Köyü Muhtarı Hasan Coşkun, AA muhabirine, ekiplerin çalışması sayesinde kış aylarında hiçbir mağduriyet yaşamadıklarını söyledi.

        Son olarak bayram öncesindeki isteklerinin de yerine getirildiğini belirten Coşkun, "Gümüşhane ve Bayburt'u birbirine bağladık. Tek isteğimiz bayramdan önce bu yolun açılmasıydı. Çevre köylerdeki komşular, akrabalar birbirlerine gitsin gelsin onu da başardık. Tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

        Sarıçiçek köyü sakinlerinden Salim Gündüz de Bayburt ile bağlantı yolunun kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Bayram öncesinde gerçekten ihtiyacımız vardı. Hem akrabalık ve komşuluk hem de hayvan ticareti anlamında civardaki köylerin Bayburt ile bağlantısı çok önemli. Bayram öncesi buranın açılması çok güzel oldu. Vatandaşlar sevdikleriyle beraber olacaklar." ifadelerini kullandı.

        Köylerinde son 15 yılın en yoğun kar yağışlı kışlarından birini yaşadıklarını belirten Gündüz, ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş

        Bayburt'ta koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu
        Bayburt'ta koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu
        Bayburt'ta akşam saatlerinde yağış bekleniyor
        Bayburt'ta akşam saatlerinde yağış bekleniyor
        Bayburt'ta vatandaşlar böbrek sağlığı ve yaşlı bakımı konularında bilgilend...
        Bayburt'ta vatandaşlar böbrek sağlığı ve yaşlı bakımı konularında bilgilend...
        Bayburt'ta Çanakkale şehitleri düzenlenen programla anıldı
        Bayburt'ta Çanakkale şehitleri düzenlenen programla anıldı
        Bayburt'ta Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü do...
        Bayburt'ta Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü do...
        Demirözü'nde şehit ve gazi aileleri ile yaşlılar ziyaret edildi
        Demirözü'nde şehit ve gazi aileleri ile yaşlılar ziyaret edildi