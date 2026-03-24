        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Bayburt'ta, Nevruz Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Bayburt'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Bayburt'ta, Nevruz Bayramı kutlandı.

        Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, Nevruz Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ortak geçmişin izlerini taşıyan bu kadim bayramın farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışın ve ortak değerler etrafında kenetlenme iradesinin anlamlı bir ifadesi olduğunu belirten Eldivan, "Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir gönül coğrafyasında yüzyıllardır yaşatılan Nevruz, bizlere dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte güç olmayı hatırlatan köklü bir mirastır. Bu özel gün sadece doğanın değil, gönüllerimizin de tazelendiği, umutlarımızın yeniden filizlendiği bir başlangıçtır." dedi.


        Dua edilip şiirlerin okunduğu programda, protokol üyeleri ile öğrenciler örste demir dövdü, ateş yaktı.


        Etkinlik kapsamında geleneksel okçuluk gösterisi yapıldı ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

