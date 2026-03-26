Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bayburt'ta düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kent merkezinde bir ikamette yaptıkları aramada 10 şişe içerisinde 10 litre kaçak alkol ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

