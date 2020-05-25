Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Tüm ülkede dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Bayburt’ta cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının ilk günü kendilerine tanınan hakkı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, saat 14.0020.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Bayburt’ta yaşlılar parklara ve sokaklara akın etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24 Mayıs tarihinde yaşlıların 14.0020.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu.

Saatler 14.00’ü gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla bazıları sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ederken bazıları da sosyal mesafeye aldırış etmedi. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek, bayram şekeri ikram edip bayramlarını tebrik etti.

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