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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Balında hasada başlandı Vali Cüneyt Epcim, Kitre köyünde bal sağımına katıldı

İHA

Aromatik bitki çeşitliliği ve zenginliğiyle organik bal üretiminin Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri olan Bayburt'ta bal hasadına başlandı. Üretimde tercih edilen geleneksel yöntemlere ek olarak kimyasal kullanımının olmaması Organik Bayburt Balını benzerlerinden bir adım öne taşıyor. Bölgede üretilen bal, Türkiye'nin birçok noktası ve yurtdışından doğrudan alıcı buluyor.

Bayburt Balında hasada başlandı Vali Cüneyt Epcim, Kitre köyünde bal sağımına katıldı

Aromatik bitki çeşitliliği ve zenginliğiyle organik bal üretiminin Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri olan Bayburt’ta bal hasadına başlandı. Üretimde tercih edilen geleneksel yöntemlere ek olarak kimyasal kullanımının olmaması Organik Bayburt Balını benzerlerinden bir adım öne taşıyor. Bölgede üretilen bal, Türkiye’nin birçok noktası ve yurtdışından doğrudan alıcı buluyor.
Merkez’e bağlı Kitre Köyü’nde hasat sezonu başlangıcı dolayısıyla program düzenlendi. Vali Epcim, sezonun ilk hasadında sır kazıyıp, organik Bayburt Balının sağımını gerçekleştirdi.
Balın organik ve sağlıklı şartlarda üretiminin kaliteye doğrudan etki ettiğini ifade eden Vali Ecpim, Bayburt Balının bu yönüyle diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi. Vali Epcim, coğrafi konumu itibariyle Bayburt’un bal üretiminde önemli merkezlerden biri olduğunu aktararak, “Bayburt ilimizin doğal yapısı, aromatik bitki çeşitliliği ve zenginliğinin yanı sıra özellikle tarımda ilaç kullanımının yok denecek düzeyde olması Bayburt Balını da hem kalitesi hem de organikliği noktasında avantajlı kılıyor. Bu anlamda ilimiz bal üretimi noktasında önemli bir konumda. Bizlerde ilgili kurumlarımız nezdinde gerçekleştirilen çalışmalarla bu doğallığı koruyarak, Bayburt Balını markalaştırmak istiyoruz. Bu konuda Bayburt Üniversitemiz ile İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü’müzün önemli çalışmaları oldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu Bayburt Balının üniversitemizin başvurusu üzerine tescillendiğini duyurdu. Bu gelişmeler ışığında atacağımız adımlarla Bayburt Balının öncelikle yoğun şekilde tanıtımını yapıp daha sonra pazar payını artırmak istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalarımız gıda güvenliğinin, doğal ve organik üretimin önemini açıkça gösterdiği bu günlerde hedefe ulaşacak. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de ilimiz açısından önemli ekonomik kazanımlar elde edeceğiz.” diye konuştu.
Vali Epcim, hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulunarak üreticilere bol kazanç diledi.
Milletvekili Fetani Battal da bal üretiminin sabır gerektiren meşakkatli bir süreç olduğunu belirtti. Bu nedenle hasat sezonunun aynı zamanda şükür dönemi olduğuna değinen Milletvekili Battal, “Buna katkı sunan herkes bizim için çok saygıdeğer, teşekkür borçlu olduğumuz insanlar. Bal üretimi yapanlar bizden farklı olarak tefekkürün başka bir boyutunu da yaşıyorlar. Zaman, an ve kıvamın iç içe olduğu bir süreç. Mevsimi gelmeden, o kıvam oluşmadan ve tam o anda arı olmadığı zaman bal oluşmuyor. Binlerce çiçeğin olduğu bir ortamda, o çiçeklere binlerce böcek konuyor fakat bal yapma kabiliyeti sadece arıda saklı. Dolayısıyla bu yanıyla da özel bir durum. Biz de bu nimeti tadarken Rabbimize hamd etme makamındayız.” değerlendirmesinde bulundu.
Milletvekili Battal, üreticilere bereketli hasat sezonu diledi.
Bayburt Balının tescil sürecine yönelik bilgi veren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise çalışmalara Arıcılık Araştırma Merkezi’nin kurulmasıyla başlandığını bildirdi. Rektör Coşkun, merkez üzerinden arıcılığa yönelik eğitimler düzenlediklerini ve malzeme dağıtımı gibi projeler yaptıklarını söyledi.
Projelerin ardından Bayburt Balının laboratuvar ortamında incelenmeye alındığını aktaran Rektör Coşkun, “Arkadaşlarımız burada 67 çeşit çiçekten bal yapıldığını tespit ettiler. Oldukça farklı bir florası var Bayburt Balının. Bu 67 çeşit çiçeğin aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu açıdan sağlıkla ilgili olan bir tarafı da var. Bunun üzerinde Bayburt Balının diğer ballardan ayırt edici özelliğinin bu olduğuna yönelik Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat ettik ve bir ay önce Bayburt Balı tescillenmiş oldu. Herkese hayırlı olması diliyoruz.” İfadelerini kullandı.
Rektör Coşkun, Bayburt Balında tespit edilen değerlerin Anzer Balı ile çok benzer olduğunu sözlerine ekledi.

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