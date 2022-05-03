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Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram ziyareti feci kazayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı
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Edirne'de bayram ziyareti feci kazayla bitti: Karı koca öldü, anne yaralandı

Edirne'de bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobil Tunca Nehri'ne uçtu. Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı

Bayram ziyareti feci kazayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Bayram ziyareti feci kazayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri'ne uçtu.

YAKINLARI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BÜYÜK ACI YAŞADI

Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu. Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesini olduğunu fark etti. Büyük acı yaşayan şahıs, komşusunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

KARI KOCA HASTANEDE ÖLDÜ

İHA'nın haberine göre; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut, hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(solda) Emine Akbulut, (sağda) Ergin Akbulut
(solda) Emine Akbulut, (sağda) Ergin Akbulut

Köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, "Kendileri köylümüz. Senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli’ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar. Araçta toplam 3 kişilermiş. 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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