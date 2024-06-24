Müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı

Geçtiğimiz bayram tatilinde, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı; 482 bin 292’ye ulaşırken, diğer müze ve ören yerlerinin de dâhil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı, 1 milyon 111 bin 957’ye yükseldi.

REKLAM habericionecikanlar#180#left# İzmir'in gözde turistik mekânı Efes Ören Yeri; 129 bin 987 ziyaretçiyle listenin başında bulunurken, su ve inancın kenti Hierapolis Ören Yeri; 111 bin 27 ziyaretçiyle ikinci, Kapadokya'nın büyülü atmosferiyle bilinen Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.