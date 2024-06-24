Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı

        Müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı

        Türkiye'deki müze ve ören yerleri bayram tatilinde doldu taştı. En çok ziyaret edilen ören yeri, 129 bin 987 ziyaretçiyle Efes Antik Kenti oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda doldu taştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz bayram tatilinde, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; ilk 10 müze ve ören yerinin toplam ziyaretçi sayısı; 482 bin 292’ye ulaşırken, diğer müze ve ören yerlerinin de dâhil edilmesiyle toplam ziyaretçi sayısı, 1 milyon 111 bin 957’ye yükseldi.

        REKLAM

        habericionecikanlar#180#left#

        İzmir'in gözde turistik mekânı Efes Ören Yeri; 129 bin 987 ziyaretçiyle listenin başında bulunurken, su ve inancın kenti Hierapolis Ören Yeri; 111 bin 27 ziyaretçiyle ikinci, Kapadokya'nın büyülü atmosferiyle bilinen Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

        Diğer öne çıkan yerler arasında, Antalya Olympos Ören Yeri; 32 bin 540, İstanbul'un tarihî simgesi Galata Kulesi; 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Örenyeri; 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı; 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri; 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri; 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri ise 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Efes Antik Kenti
        #Göbeklitepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri