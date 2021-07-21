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Bayramda EFT, havale yapılır mı? Bayramda bankalar açık mı, para transferi yapılır mı?

Kurban Bayramı tatilinde paraya ihtiyacı olan ya da para transferi yapması gereken vatandaşlar "Bankalar açık mı, bayramda EFT yapılabilir mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatillerde mobil bankacılık işlemlerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Bayramda bankalar açık mı, para transferi yapılır mı?

Bayramda EFT, havale yapılır mı? Bayramda bankalar açık mı, para transferi yapılır mı?

Kurban Bayramı tatili resmi tatil olarak kabul edilen dini bayramlardan biri. Arefe gününden beri en çok merak edilen soruların başında Bayramda EFT ya da havale yapılır mı? sorusu geliyor. Peki bayramda bankalar açık mı, para transferi yapılabilir mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

20-21-22-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı'na denk gelen günler resmi tatil olduğundan dolayı bankalar hizmet vermeyecek ve tam gün kapalı olacak. Kurban Bayramı boyunca bankalar hiçbir banka çalışmayacak. Fakat arife günü olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü bankaların 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirtelim.

BAYRAMDA EFT VE HAVALE GEÇİYOR MU?

Kurban Bayramı'nın yanı sıra bütün resmi tatil günlerinde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Havale işlemiyse her gün her saat yapılabilir.

20-21-22-23 Temmuz 2021 günlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar arası para transferi EFT, bir sonraki iş günü olan 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü gerçekleşir. Yani bugün EFT ile yapacağınız para transferi, haftaya pazartesi günü ilgili kişiye ulaşır.

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