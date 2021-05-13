İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrimiçi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

BAYRAMDA GETİR AÇIK MI?

Getir hem yemek hem de market hizmeti veriyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet veren bu iş yerleri Ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Getir market uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Tam kapanma süreci bitimine kadar, bayram da dahil online market alışverişleri yine aynı saatler arasında devam edecek.