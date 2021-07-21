Metrobüs, otobüs, metro, marmaray ve vapur seferleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de her gün milyonlarca vatandaş ulaşım sağlıyor. Ramazan Bayramı'nda İBB Meclisi'nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasına karar verilmişti. Peki Kurban Bayramı'nda durum ne? Ankara İzmir ve İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? İşte Otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur ücretlerine dair detaylar...

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece) Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacağını duyurdu.

BAYRAMDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramında İzmirlilere daha düşük maliyetlerle ulaşım olanağı sağlayabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife günü ve bayram süresince mezarlıklara otobüs seferleri düzenleyecek.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak