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Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yanan araçtan görüntüler- İtfaiyenin söndürme çalışması sonrası araçta inceleme yapması- İtfaiye araçları

Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağı yakını D100 Karayolu Avcılar istikametinde Samet A'nın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, LPG'li olduğu belirtilen otomobildeki yangını söndürdü.Araç, kullanılamaz hale geldi.