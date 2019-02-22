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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, kentsel dönüşüm için rezerv konutların yapıldığı, eski Sağmalcılar Cezaevi'nin bulunduğu arazi ile Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin önüne denk gelen otobanın üzeri kapatılacak. Tarihi Yarımada'yı Çevre Yolu'na bağlayan, "Avrupa Otoyolu"nun (TEM bağlantı yolu) Bayrampaşa'dan geçen bölümünün 230 metrelik kısmının üzeri kapatılacak. Otoyol ile bölünmüş durumdaki Bayrampaşa'nın iki yakası, tünel köprü projesi ile bir araya getirilmiş olacak. Köprü ile iki yaka arasındaki araç trafiğini iki noktadan birleştirerek ulaşımda rahatlama ve yaya trafiğinde de kolaylık sağlaması hedefleniyor.
İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, "TEM Bağlantı Yolu Üzeri Köprü İnşaatı" yapımı için ihale açtı. İhale 14 Mart 2019 tarihinde yapılacak. Şartnameye göre, ihaleyi üstlenecek müteahhite yer teslimi yapıldıktan sonra, 270 günde söz konusu köprü tamamlanacak.
İhale kapsamında, otoyolun üzeri kapatılarak 230 metre genişliğinde köprünün yanı sıra, köprü üzerinden geçecek ve toplam uzunluğu 3 bin 375 metreyi bulan bağlantı yolları da yapılacak.
Şartname dosyasına göre, otoyolun kenarlarına çakılacak beton kazıklar ve bunların üzerine uzatılacak olan kirişler ile köprü oluşturulacak. Beton kazıklar 16 ve 19 metre boyunda ve bir metre 20 santimetre çapında olacak.
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