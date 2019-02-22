Yaşadığınız sağlık sorununun nedeni düşündüğünüz şey çıkmazsa aklınıza reflü gelsin. Çünkü göğüs ağrısından kronik öksürüğe, alerjik astımdan pek çok soruna yol açan problem o. ‘Gastroözofageal Reflü’ ya da daha yaygın bilinen ismiyle sadece ‘Reflü’, çoğunlukla asitli ve bazen de safralı mide içeriğinin yukarıya yani yemek borusuna ve hatta ağza gelmesi ve bu temas sonrasında ağırlıklı olarak yemek borusunda hasarlanma ve bu hasarlanmaya bağlı rahatsızlık oluşturması anlamına geliyor. Sağlıklı bireylerde yemek borusunun alt ucundan mide içeriğinin geriye, yemek borusuna doğru geçişi engelleyen ve kapak görevi gören bir mekanizma bulunuyor. Bu mekanizmanın fonksiyonunu görememesi ya da koruyucu mekanizmaların yetersiz kalmasıyla reflü hastalığı meydana geliyor.

TEDAVİYE DİRENÇLİ ASTIM ATAKLARI

Reflü ile yemek borusundan yukarılara doğru taşınan bu mide içeriği; ağızda koku, ses tellerinde etkilenme ve tahriş, faranjit, larenjit gibi rahatsızlıklar, uzamış öksürükler, tedaviye dirençli astım atakları ve dişlerde aşınmalara yol açabiliyor. Reflü, kadınlarda daha sık görülse de, ciddi boyutta yemek borusu hasarı ve reflüyle ilişkili diğer hastalıklara erkeklerde daha çok rastlanıyor. Göğüs orta kısmında sık görülen ağrı, göğüste yukarıya doğru yayılıp bazen boğaz ve boyun bölgesinde hissedilebilen yanma ve ağza acı tat veren su gelmesi gibi belirtiler reflünün tipik bulguları arasında yer alıyor.

“KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM” DİYE ACİLE BAŞVURAN ÇOK HASTA VAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Hastanesi, Gastroenteroloji Servisi’nden Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, asıl sorunun tipik olmayan yakınmalarla karşılaşılan astım hastalığı olduğunu belirtiyor ve “Reflü, kalp ağrısı ile karıştırıldığında çok korkuttuğu için bu hastalar endişeyle kardiyoloji polikliniklerine başvurabiliyor. Bu nedenle kalp krizi geçirdiğini düşünerek acil servislere müracaat eden hasta sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bazı bilimsel makalelerde, göğüs ağrısı nedeniyle kalp hastalığı düşünülerek koroner anjiyo yapılıp sonucu negatif çıkan hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde reflü saptandığı bildiriliyor” diyor.

ALERJİK ASTIMI OLANLAR DİKKAT!

Reflüyle ilişkili endişe verici hastalıklardan birinin de astım olduğu belirtiliyor Çeşitli bilimsel makalelerde, astım hastalarında reflü sıklığı yüzde 35 - 90 arasında bildiriliyor. Reflü esnasında, mide asidi yukarı çıkıp ağız bölgesine gelip oradan solunum yollarına geçiş yapıyor. Solunum yollarına geçiş yapan asit içerik, alerjik astımı olan kişilerde özellikle gece uyurken bronşlarda etkilenme ve kasılma nedeniyle astım krizleri ve uzamış öksürüklere neden olabiliyor. Bu nedenle astım hastalarında yeterli ve uygun tedaviye rağmen astımla ilişkili şikayetlerde bir düzelme olmuyorsa, hastanın öksürük süreci uzamışsa ve öksürük gün boyu dirençli bir şekilde devam edip nefes darlığı gece yatıldığında şiddetleniyorsa, akla bunun altında yatan ve bu hastalığı tetikleyen reflü sorununun gelmesi gerekiyor. Özellikle bahar aylarında polenlerin etkisi ile artan alerjik astımla ilişkili yakınmaların, reflü sorunu nedeniyle kontrol edilemez hale geldiği belirtiliyor.

KRONİK ÖKSÜRÜKLERİN YÜZDE 10-40’I ONDAN

Kronik olarak öksüren hastaların ise yaklaşık yüzde 10 - 40’ı reflü hastalarından oluşuyor. Bu nedenle, uzamış öksürüğü olan hastaların öncelikle kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanlarına muayene olmaları, öksürükleri uygulanan tedavilere rağmen geçmiyorsa mutlaka reflü hastalığını düşünmeleri gerekiyor.