Bebeğin cansız bedenine ulaşılamadı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş katıldı. Bebeğin babası olduğu belirtilen, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, "Fatma Karataş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Mustafa Teneke'nin ise beraatine karar verilmesi" talepli mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrarlarken, tahliye ve beraat talebinde bulundular.

"PİŞMANIM, BENİ DİĞER SANIK AZMETTİRDİ"

A.A'nın haberine göre, karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Fatma Karataş, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, diğer sanık Mustafa Teneke'nin bebeği öldürmesi için azmettirdiğini öne sürdü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karataş'ın, "kendi bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet bu cezayı, sanığın yargılamadaki iyi halini gözetip takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme, diğer sanık Mustafa Teneke'nin ise suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kırk günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş ve Mustafa Teneke'nin birlikte yaşadıkları belirtilerek, Karataş'ın bebeğin bakımı için baba Teneke'den para istediği ve aralarında bu yüzden tartışma çıktığı aktarılıyordu.

Sanık Teneke'nin bebeğini emziren Karataş'ı darp ettiği ve bebeği de anne kucağından alarak koltuğa fırlattığı kaydedilen iddianamede, sanık Teneke'nin, Karataş'a, "Önce bu çocuktan kurtul, sonra intihar et. Sabah döndüğümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin, kendinizi kurtarın benden." dediği anlatılıyordu.

Kavga sonrası kadının tüm gece sokaklarda dolaştığına dikkati çekilen iddianamede, görüntü ve tanık ifadelerine göre Karataş'ın sabah 06.25'te Eminönü'ndeki iskelesinden bebeğini denize attığının görüldüğü ifade ediliyordu.

Karataş'ın polise giderek, çocuğunu denize attığını itiraf ettiği belirtilen iddianamede, sanığın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeyle suçunu kabul ettiği, bebeğin babası Mustafa Teneke'nin ise suçlamayı reddettiği dile getiriliyordu.

"BEBEĞİN CESEDİNE ULAŞILAMADI"

Olay günü ve devamında yapılan çalışmalarda bebeğin cesedine ulaşılamadığı da aktarılan iddianamede, soruşturma sürecinde Fatma Karataş'ın "eşinin olaya karışmadığı" şeklinde beyanda bulunarak önceki ifadesini değiştirdiği ve böylece diğer sanığı suçtan kurtarmaya çalıştığı vurgulanıyordu.

Sanık Mustafa Taneke'nin "Bu çocuktan kurtul, intihar et" diyerek cinayete yönlendirdiği Fatma Karataş'ın, olayın etkisiyle bebeğini denize attığı ifade edilen iddianamede, sanıkların "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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