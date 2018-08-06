Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de kabul edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından bedelli askerlik gençlerin gündem maddelerinin ilk sırasında yerini aldı.

Özellikle, 21 gün zorunlu eğitimle ilgili gençlerin merak ettikleri sorular yanıt arıyor. Bu soruların başında ise 21 günlük eğitimin ne zaman yapılacağı var. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.

21 GÜN ASKERLİK NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlik teklfinin de sahibi olan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 21 gün bedelli askerlik süresi ile ilgili şunları söyledi:

Başvuru sayısı etkili olacak. Sayının yüksek olması halinde bedelliden yararlanacaklar bu eğitime celp dönemlerine göre alınabilir, ayrıca bunun için farklı birlikler de görevlendirilebilir. Bunun çalışması yapılıyor. Geçmiş dönemlerde uygulamadan yararlanacakların yaklaşık yüzde 30’u başvurmuş, bu dönem de bu oranda başvuru olursa, 400 bin civarında bir başvuru bekleniyor.

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