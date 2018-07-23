Milyonların beklediği 'bedelli askerlik'ten, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların faydalanacağı, ödenecek meblağın 15 bin TL ve askerlik süresinin ise 28 gün olacağı 'torba teklif' ile Meclis'e geldi.
Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan bedelli askerlikle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı, "28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?" açıklaması ise tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
BEDELLİ ASKERLİKTE '28 GÜN' KALKACAK MI?
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın, haberine göre bedelli adaylarının 28 günlük askerlik süresinin kaldırılmasına yönelik yoğun talebinin ardından, teklifte değişikliğin masaya yatırıldı.
Haberde, AK Parti kurmayları ile Plan ve Bütçe Komisyonu'yla ilgili bakanlıkların temsilcileri, kamuoyundan gelen yoğun talebi dikkate alarak bedelli askerlikle ilgili teklifi tartışmaya açtığı belirtildi.Yapılan toplantıda 28 günlük bedelli askerlik süresinin kaldırılmasına sıcak bakıldığı ve ilgili kurumların da onay vermesi halinde Torba Yasa teklifinden askerlik yapma şartının çıkarılmasının gündeme gelebileceği öğrenildi.
— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 20, 2018
BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜNÜN MALİYETİ
28 gün ile ilgili tartışmada işin maliyeti ile ilgili hesaplamalar da dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre 28 günlük eğitimin maliyeti 1 milyar, beklenen gelir 6 milyar lira olarak hesaplanıyor.
— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 20, 2018
AK Parti, 25 yaşın üstünde bedelliden 15 bin lira ödeyerek yararlanacakların sayısını 1 milyon 324 bin olarak açıklamıştı. Bunlardan 400 bininin bedelli için başvuracağı hesaplanıyor. Beklenti gerçekleşirse, 15 bin lira olarak belirlenen bedelliden devlet, 6 milyar liralık gelir elde edecek. 400 bin genci, 28 gün temel eğitime tabi tutmanın maliyetinin ise kulislerde, kişi başı aylık olarak 2-2 bin 500 lira olarak dillendiriliyor. Bu durumda, temel eğitim için yaklaşık 1 milyar lira harcamak gerekecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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