Milyonlarca vatandaş bedelli askerlik ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Başbakan ve bir çok bakanın bedelli askerlik açıklamalarından sonra son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta, HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli’nin de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkanlık kabinesi ilk toplantısını yapacak. Gündem sıcak, en büyük beklentilerden biri de bedelli askerlik konusu. İlk toplantının gündeminde mesaj verebilecek misiniz?
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.
BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI VE ÜCRETİ
2018'de bedelli askerlik için yaş ve ücret henüz açıklanmasa da basına yansıyan bilgilerede 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedellide elde edilecek gelir doğrudan olarak savunmaya harcanacak.
Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.
Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da olumlu görüş alındı.Bedelli askerliğin Temmuz'a yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. 15 Temmuz'dan sonra Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusunun kamuoyundaki önemine bağlı olarak tatilin ertelenebileceğini söyledi. Geçmiş dönemlerde de tatilin ertelendiği hatırlatıldı.
SON BEDELLİ ASKERLİK
En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.
Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.
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