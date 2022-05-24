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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusu son dönemin en çok araştırılan soruların başında yer alırken, bedelli askerlik yapmayı bekleyenler konuyu yakından takip ediyor. Bilindiği gibi daha önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu. Fakat konuya ilişkin müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte detaylar

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  • 01
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    Bedelli askerlik bilindiği gibi ilk olarak 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Bakayaya kalanlar yoklama kaçağı olanlar daha önceki senelerde bedelli askerlikten faydalamıyordu. En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bakaya kalan ya da yoklama kaçağı olanların da bedelli askerlikten faydalanabileceğini duyurdu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti...
  • 02
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

    Kanundaki tanıma göre Yoklama kaçağı, yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanları ifade etmektedir.

    Yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş vatandaşlar, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.
  • 03
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

    Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.
  • 04
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.
  • 05
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

    Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.
  • 06
    Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu! Yoklama kaçağı nedir, bakaya askerlik nedir?

    YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

    Bedelli askerlik şartları arasında "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi yer alıyordu. 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeli haberi verdi. Son açıklamaya göre yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar, vatani görevlerini yerine getirmek için bedelli askerlik uyulamasından yararlanabilecek.

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