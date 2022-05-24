Bedelli askerlik bilindiği gibi ilk olarak 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Bakayaya kalanlar yoklama kaçağı olanlar daha önceki senelerde bedelli askerlikten faydalamıyordu. En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bakaya kalan ya da yoklama kaçağı olanların da bedelli askerlikten faydalanabileceğini duyurdu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte 2022 Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti...