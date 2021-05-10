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Begüm Polat: Çok iyi bir amaçla bu yoldayım

Söz yazarı ve oyuncu Begüm Polat, iki yıl üzerinde özenle çalıştığı Trabesk albümüyle sevenlerini kendine özgü renkli müzik yolculuğuna davet ediyor

Begüm Polat: Çok iyi bir amaçla bu yoldayım - Magazin haberleri
"Çok iyi bir amaçla bu yoldayım"
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HABERTURK.COM

Ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Kırşehir'in zenginliğinden ilham alan 'Bozkırın kızı' lakaplı genç şarkıcı Begüm Polat, yayınlanan albümde Neşet Ertaş türküsü "Doyulur mu?"ya yaptığı cover ile beğeni topladı.

USTAYA SELAM YOLLADI

Türkiye'nin büyük ozanı Neşet Ertaş'ın sesiyle şarkıya giriş yapan Polat, klibinde ustanın kasketini de takarak, göğe selam yolladı.

Müzikal kariyerinde usta sanatçının eserini söylemenin gururunu yaşayan Begüm Polat, "Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılında albüme bu şarkıyı koyarak, hem eseri sevenlerimle paylaşmayı, hem de en büyük idolüm Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı saygıyla, sevgiyle hürmetle anmayı istedim. Çok iyi bir amaç ve niyetlerle bu yoldayım. Güzel Türkiye'min güzel insanları; beni bağrınıza basıp, sahip çıkıyorsunuz... Ailemsiniz... Gurbette mücadelemde yalnızlığımdaki ışıksınız. Kalpten kalbe giden bir yol vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. YouTube Trend Videolar listesinde 1 numara olmak da inşallah nasip olur" diye konuştu.

Enes Taşçı yönetmenliğinde çekilen klipte doğal güzellikler içerisinde klasik bir otomobil kullanan Polat, yorumcu kişiliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de öne çıkıyor. Şarkının düzenlemesinde ise Hüseyin Çeliker imzası bulunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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