Günışığı Kitaplığı, 8-12 yaş

Dikkat, şehirde çocuk var!

Karikatürist, yazar Behiç Ak, 40 yıllık karikatür emeğini yeni bir albümle taçlandırıyor. Her yaştan okura çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyan “Karikatür Kitabı”nın ikincisinde, günümüz dünyasını çocukların gözünden yorumlayan 143 karikatür yer alıyor. Çevre duyarlığından pandeminin zorlu koşullarına, okul yaşamından gelecek kaygısına pek çok temada mizahla felsefeyi harmanlayan karikatürler çocuklara taptaze sorular, yeni düşünme yolları sunuyor.

“Çocuklarla büyükler arasındaki farkı kaldıran karikatürler” çizdiğini söyleyen sanatçı, çocukların birçok konuyu büyüklerden daha iyi anladığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin 2022 Hans Christian Andersen Ödülü “yazar” adayı olan Behiç Ak’tan felsefi okumalara göz kırpan özel bir seçki!

Behiç Ak’ın kitaptaki “Önsöz yerine…” başlıklı sunuş yazısından:

Komşum geçenlerde, ‘Çocukluğumda kaybettiğim bilyelerimi yıllarca aradım bulamadım,’ dedi. ‘Ta ki, çocuğum onları bulana kadar.’ Deminden beri merak ettiğini söylediğin, kaybettiğimiz sorular da çoktan bulundu. Hem de, meraklı çocuklarımız tarafından. Onlar şimdi çocuklarımızın zihninde...Yanına yenilerini de eklediler üstelik. İstersek kavuşabiliriz onlara, yeter ki izin verelim, çocuklarımızın soru sormasına...”

Behiç Ak kimdir?

Samsun’da doğdu. İstanbul’da mimarlık öğrenimi gördü. 1982’den beri Cumhuriyet gazetesinde bant karikatür çiziyor. Oyun yazarlığıyla da tanınan sanatçının Fay Hattı, Tek Kişilik Şehir, Bina ve Ayrılık gibi tiyatro oyunları yurtiçinde ve dışında sahneleniyor. Film sansürü hakkında ödüllü bir belgesel filmi olan Ak’ın yazıp çizdiği çocuk kitapları ise küçüklerin gözdesi. Bu resimli kitaplarından bazıları, Japonya’da da yayımlanan Kedi Adası, Rüzgârın Üzerindeki Şehir, Uyurgezer Fil ile Günışığı Kitaplığı tarafından özgün bir tasarımla yenilenen Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı, Bilyeler ve Gökdelene Giren Bulut. Benim Bir Karışım’la başlayan “Tombiş Kitaplar” dizisinin yanı sıra sanatçının, “Gülümseten Öyküler” adı altında yazıp çizdiği kitaplar, her yaştan okurun büyük ilgisini topluyor. Behiç Ak, Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği! adlı çocuk romanıyla Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin (ÇGYD) 2013 Yılın Çocuk Romanı Ödülü’nü ve Ankara Üniversitesi ÇOGEM 2014 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Roman Ödülü’nü kazandı. Çatıdaki Gezegen ve Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’yla genişleyen çocuk romanı koleksiyonuna, son olarak Altı Kırk Dört Dalgası (2020) eklendi. Behiç Ak, karikatürlerinden çocuklar için seçtiklerini topladığı Karikatür Kitabı’nın ikincisine Yaşasın Çocuklar!adını verdi (2021).