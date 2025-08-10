Behzat Uygur, 50 yıl önce babasının poz verdiği yerde fotoğraf çektirdi
Behzat Uygur, babası Nejat Uygur'un yürüdüğü yolda poz verdi; Uygur, "Zaman akar, yol aynı kalır. Biz de aynı yoldan yürürüz" ifadelerini kullandı
Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Uygur, 50 yıl sonra 18 Kasım 2013'te kaybettiği babası Nejat Uygur'un yürüdüğü yolda poz verdi.Nejat Uygur
Babasının İzmir Kordon'da çektirdiği fotoğrafla kendi pozunu karşılaştıran Behzat Uygur, paylaşımına "İzmir Kordon... Zaman akar, yol aynı kalır. Biz de aynı yoldan yürürüz. 1975 yılındaki babam, 2025 ben... Yer Izmir kaldırım taşları orijinaline sadık kalarak yenileniyor" ifadelerini not düştü.Nejat Uygur, Behzat Uygur