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Asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması, ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven-Huzur Uygulamaları malvarlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı.
Bu yılın 11 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6 azaldı. Bu yılın 11 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6’lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 45'i aydınlatıldı.
EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 28.2 AZALDI
Geçen yılın 11 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre: Oto hırsızlığı yüzde 35.6, otodan hırsızlık yüzde 33.8, ikametten hırsızlık yüzde 28.2, işyerinden hırsızlık yüzde 25.8, yankesicilik yüzde 24.3, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 22.9, kapkaç yüzde 22.8, yağma (gasp) yüzde 11.6, dolandırıcılık yüzde 6.7 oranında düştü.
YOĞUN İŞLENEN SUÇLAR YÜZDE 25.6 AZALDI
Malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında; alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre 2018 yılında yüzde 25.6 azalma sağlandı.
Ayrıca; 2017 yılının 11 ayında malvarlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 38.3 iken 2018 yılının 11 ayında yüzde 6.6 artarak yüzde 45'e ulaştı.
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