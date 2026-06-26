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        Haberler Gündem Güncel Bekçilere saldırdı, etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Bekçilere saldırdı, etkisiz hale getirildi

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde elindeki sallama olarak tabir edilen kesici aletle bir kişiyi kovalayan ve kendisine engel olmaya çalışan görevli bekçilere de saldıran M.T., silahla vurularak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 03:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bekçilere saldırdı, etkisiz hale getirildi

        DHA'da yer alan habere göre; olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.’yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti.

        Ekipler, M.T.’yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T. elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi.

        Bekçi, kendisine saldıran M.T.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.’nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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