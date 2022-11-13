Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavları ile ilgili son durumu derledik. Söz konusu mülakatlarda ter döken adaylar için hem sonuçların ne zaman duyurulacağı hem de nasıl değerlendirilme yapıldığına dair bilinmesi gererenleri haberimizde bulabilirsiniz...