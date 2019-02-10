Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Belalı Tanık filmi'nin başrollerini Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek usta oyuncular paylaşıyor. İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları...

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Patrick Hughes’in üstlendiği, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “Belalı Tanık”, Pazar akşamı TV’de ilk kez Show TV’de!