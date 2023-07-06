Belarus'tan Babariko'nun oğluna hapis cezası

Haziran 2020'de gözaltına alınan Belarus'un eski cumhurbaşkanı adayı Viktar Babariko'nun oğlu vergi kaçırmaktan ve 'ayaklanmalara suç ortaklığından' suçlu bulundu. Babariko suçunu kabul etmedi.

Eduard Babariko, 18 Haziran 2020'de babası bankacı Viktor Babariko ile birlikte gözaltına alınmıştı.

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İkisi de 1500'den fazla ismin yer aldığı Belaruslu siyasi tutuklular listesine ilk dahil edilenler arasındaydı. Ancak tutuklananların hiçbiri, karar öncesi bu kadar uzun süre gözaltında kalmamıştı.

Eduard'ın kız arkadaşı Alexandra Zvereva ise karara tepki göstererek "Eduard, babası adaylığını öne sürmeye cesaret ettiği için hapsedildi" diye konuştu.

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