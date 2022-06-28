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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Belçika ve Zimbabve büyükelçileri değişti

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Belçika ve Zimbabve büyükelçileri değişti
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AA

Belçika ve Zimbabve büyükelçiliklerine yeni atamalar yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Hakan Kıvanç merkeze alındı.

Kararla, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiğine, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdürü Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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