Belediye başkanı vatandaşa ateş etti iddiası! 0:00 / 0:00

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre Ardahan’ın Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı AK Parti’li Yücel Akkoç, kendisinden talepte bulunan Gökmen Özyıldırım isimli vatandaşla tartışma yaşadı. Belediye binası önünde AK Parti’li Belediye Başkanı Yücel Akkoç’la karşılaşan Gökmen Özyıldırım, başkan ile konuşmak istedi.

Özyıldırım’ın, evinin bulunduğu bölgedeki yol sorunundan bahsetmesi üzerine Başkan Akkoç, yol düzenlemesini yapmayacağını belirtti. Akkoç, “Ben senin için yol falan yapmam senin akrabaların sosyal medyada beni eleştiriyor. Ben bu topluma hizmet falan etmem’ diyerek Özyıldırım’a tepki gösterip hakaret etti. Hakaret sonrasında Gökmen Özyıldırım’ın elindeki sopayla Akkoç’a vurmasının ardından kavga çıktı.

Çıkan kavga sonrasında Başkan Akkoç’un, Gökmen Özyıldırım’a silah çekerek bir el ateş ettiği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Kurşun Özyıldırım’a isabet etmeyerek belediyenin binasının kapısının camına isabet etti. Çevredeki yurttaşların olayı jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Başkan Akkoç’u gözaltına alarak karakola götürdü.

Jandarma karakolunda alınan ifadelerin ardından Başkan Yücel Akkoç serbest bırakılırken, Gökmen Özyıldırım ve olayla bağlantısı olmayan Özyıldırım ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Geceyi gözaltında geçiren Gökmen Özyıldırım ve aile bireylerinin ifadeleri ve kamera kayıtları bulunmasına rağmen hiçbir olay yeri incelemesi yapılmadığı ve kamera kayıtlarının savcılık tarafından izlenmediği kaydedildi.

Tutuklanmaya sevk edilen Gökmen Özyıldırım ve aile bireyleri dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özyıldırım ailesinin avukatı delillerin incelenmesi ve ifadelerin dikkate alınması için itirazda bulundu.

"ADALETİN ÜSTÜNE GÖLGE DÜŞTÜ"

Gökmen Özyıldırım’ın aynı zamanda avukatı olan Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ceza kanununda kişilerin sorumsuzluğunu düzenleyen bir kısım maddeler vardır. Ama belediye başkanı olması ceza almayacak diye bir madde yok. Burada müvekkilime işlem yapılması normal. Hakaret sonrası belediye başkanına vurmuş. Başkanın ise hakaret ettiği ve adam öldürmeye teşebbüs ettiğine dair kamera kayıtları var. Bu yapılırken belediye başkanına yasal işlem yapılmaması adaletin üstüne siyasi bir gölge düştüğü noktasında tereddüde yol açıyor” dedi.

Son yerel seçimlerde CHP Köprülü Belediye Başkan Adayı olan Engin Sarıkaya ise, başkan Yücel Akkoç’un göreve geldiği günden beri yaşanan olayların bununla sınırlı olmadığını, beldenin isminin kamuoyunda bu tür olaylarla anılmasının vahim olduğunu belirtti.

Sarıkaya, “Geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyesi Özkan Tahtacı’ya toplantı esnasında saldırarak bardak fırlatması, belediye binasına sokmamakla tehdit etmesi üzerine Göle adli makamlarınca meclis üyemize koruma tahsis edilmiştir. Ancak Sayın Belediye Başkanı arkasındaki iktidar gücünü kullanarak sözde yönettiği toplumu baskılamakta ve Köprülü’de terör estirmektedir. Her gün başka bir vatandaşı tehdit etmekten geri kalmayan başkan bugün de devletin makamında bir vatandaşımıza kurşun sıkma cüretinde bulunmuştur. Şans eseri can kaybı olmayan bu vahim olayda kararı yüce adaletimizin ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.