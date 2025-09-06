Belediyeden öğrencilere ücretsiz saç bakımı

Adana'nın Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'in talimatıyla görevlendirilen berberler kırsal bölgelerdeki yüzlerce öğrenciye ücretsiz saç tıraşı yaptı. Başkan Özen, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine daha özgüvenli başlamaları için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Sözen "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin yanında olduk. Onların daha güzel bir başlangıç yapabilmeleri için kuaförlerimizi ayaklarına getirdik, saç tıraşlarını yaptırdık. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.