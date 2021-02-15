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HaberlerGündem3. SayfaBELEDİYEYE DALDI! Son dakika... "Dur" ihtarına uymadı! - haberler -
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"Dur" ihtarına uymadı!

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

BELEDİYEYE DALDI! Son dakika...
"Dur" ihtarına uymadı!
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AA

Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

BELEDİYENİN KAPISINA ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesi'nin giriş kapısına çarptı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI

Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

KAÇAN ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.

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