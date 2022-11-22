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Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

NXIVM adlı tarikatın kurucusu Keith Raniere'nin 2019'daki davasına ilişkin belgeselin yeni bölümü ABD'de yayımlandı. Belgeselde, tarikatın eski üyesi olan ünlü isimler de yaşadıklarını açıkladı.

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  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    ABD'de HBO kanalında The Vow adlı belgeseli ikinci ve son bölümü dün yayınlandı. Belgeselde, 2019'da dünyanın konuştuğu Keith Raniere'nin NXIVM adlı tarikatı ve buradaki süreci anlatıldı. 
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Raniere haraççılık, seks kaçakçılığı, zorla çalıştırma, kimlik hırsızlığı, çocuk pornografisi üretimi ve bulundurma dahil olmak üzere birçok suçlamadan suçlu bulundu ve 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Belgesel dizisinin ikinci bölümü Raniere'in en yakın müttefikleri Allison Mack, Nancy Salzman , Kathy Russell, Lauren Salzman ve Claire Bronfman'ın kimlik hırsızlığı, şantaj, seks kaçakçılığı, kara para aklama, elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına odaklandı.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Raniere'nin en sadık destekçilerinden biri, Kanadalı oyuncu ve eski NXIVM üyesi Nicki Clyne'di. Clyne, 2005 yılında DOS adıyla da bilinen NXIVM'nin Yönetici Başarı Programı'na (ESP) kaydoldu ve Newsweek ile yaptığı konuşmada deneyimi 'sıradışı' bir "kişisel gelişim ve koçluk programı" olarak tanımladı .  
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Belgesele göre DOS, bir kadın güçlendirme grubu olarak ilan edildi, ancak savcılara göre, kadınlar Raniere'nin memnuniyeti için işe alınıyor ve 'köle' olarak biliniyordu.

     
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    DOS'un kadın üyelerine, DOS'un varlığından herhangi birine bahsetmeleri halinde kendilerine karşı kullanılabilecek kişisel bilgiler, çıplak fotoğraflar ve varlık hakları gibi 'teminat' sağlamaları talimatı verilmişti.

    Üyeler ayrıca Raniere tarafından son derece katı kurallarla kontrol edilmiş ve fiziksel cezaya tabi tutulmuştu.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Newsweek'e konuşan Clyne'ın tarikat hakkındaki görüşleri, Keith Raniere'in masumiyetine olan inancı hakkında da fikir verdi.

    Tarikatın kadınlara taahhütlerinden sorumlu tutulmayı nasıl öğretmeye çalıştığını ve "güç, özgüven, disiplin, farkındalık ve özen geliştirmelerine" yardımcı olduğunu anlattı.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Clyne "DOS konseptinin tamamı ve neden yaratıldığı, birkaç kişi tarafından tamamen yanlış yorumlandı ve hikaye yalnızca birkaç kadın tarafından anlatıldı, oysa gerçekte DOS ve DOS'ta 100'den fazla kadın vardı. Medyaya ifşa olmadan önce iki buçuk yıl boyunca vardı. Bence anlatıyı kim hazırladıysa çok akıllıydı ve birkaç türe odaklanıyordu. Talihsiz olan şey, anlatının uyandırdığı önyargı nedeniyle, birinin onu dinlemesini ve ne olduğunu duymasını sağlamayı zorlaştırması oldu" diye ekledi. 

    Clyne'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Pek çok kişi, cinsel taciz ve çocuk pornografisi nedeniyle suçlu bulunan Raniere'ın Clyne tarafından savunulmasını 'suça ortaklık' olarak değerlendirdi. 
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Raniere'ın bir diğer suç ortağı olan ünlü isim ise Allison Mack'ti. Mack, oyunculuk dünyasında, Smallville'deki Chloe Sullivan ve Wilfred'deki Amanda rolüyle tanınıyordu.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Mack, NXIVM bünyesindeki bir kadın grubu olan Jness ile tanıştıktan sonra 2006 yılında NXIVM'ye katıldı. Organizasyonda yükseldi ve aktörleri işe alan bir NXIVM programı olan The Source'un ortak kurucusu oldu. Mack daha sonra tarikata kadınların dahil olmasını sağladı. 
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Tarikat piramidinde hızla yükselen Mack, mahkeme dosyalarına göre, 'kölelerden' Raniere ile cinsel ilişkiye girmelerini doğrudan veya dolaylı olarak talep etti. Bunun karşılığında Mack, mali kazanç elde etti.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Mack, tutuklanmasından dört gün sonra 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı ve California'daki ailesinin evinde ev hapsinde tutuldu.

    8 Nisan 2019'da Mack, şantaj ve şantaj komplo suçlamalarını kabul etti. Ayrıca eyalet kanunu gaspını da kabul etti. 1.000 saat toplum hizmeti ve 20.000 dolar para cezasının yanı sıra üç yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

    Mack ayrıca DOS'un iç işleyişini detaylandırarak Raniere'nin kovuşturulmasıyla işbirliği yaptı. Raniere'in DOS'un lideri olduğunu kanıtlayan bir kaydı sağladı
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Bugün, Mack üç yıllık cezasını kadın mahkumlar için düşük güvenlikli bir cezaevi olan Dublin, California'da çekiyor. Hapishanedeki önemli eski mahkumlar arasında, tümü 2019 üniversite kabul skandalında hüküm giymiş olan Lori Loughlin, Elizabeth Henriquez ve Felicity Huffman da yer alıyor.

    Mack, cezasını 13 Eylül 2021'de çekmeye başladı. Mack, NXIVM aracılığıyla tanıştığı ve hala tarikatın üyesi olan Battlestar Galactica oyuncusu eşi Nicki Clyne'a Aralık 2020'de boşanma davası açtı.
  • Belgesel yeni detayları ortaya çıkardı: ABD'nin konuştuğu davada tarikat üyesi oyuncu anlattı

    Mack, tarikat sürecine ilişkin "Hayatımın en pişmanlık duyduğum şey" yorumunda bulundu ve başka açıklama yapmaktan kaçındı.

    * Haberin görselleri Asssociated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir. 

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