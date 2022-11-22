Clyne "DOS konseptinin tamamı ve neden yaratıldığı, birkaç kişi tarafından tamamen yanlış yorumlandı ve hikaye yalnızca birkaç kadın tarafından anlatıldı, oysa gerçekte DOS ve DOS'ta 100'den fazla kadın vardı. Medyaya ifşa olmadan önce iki buçuk yıl boyunca vardı. Bence anlatıyı kim hazırladıysa çok akıllıydı ve birkaç türe odaklanıyordu. Talihsiz olan şey, anlatının uyandırdığı önyargı nedeniyle, birinin onu dinlemesini ve ne olduğunu duymasını sağlamayı zorlaştırması oldu" diye ekledi.

Clyne'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Pek çok kişi, cinsel taciz ve çocuk pornografisi nedeniyle suçlu bulunan Raniere'ın Clyne tarafından savunulmasını 'suça ortaklık' olarak değerlendirdi.