Ben Affleck'in Batman kostümü nefreti: Terliyken kahraman gibi hissedemiyorsun

Ben Affleck, üç kez canlandırdığı Batman karakterinin en sevmediği tarafının kostümü olduğunu anlattı. 2016 yapımı 'Batman ve Superman: Adaletin Şafağı', 2017 yapımı 'Justice League: Adalet Birliği' ve 2023 yapımı 'The Flash' filmlerinde 'Batman'i canlandıran Oscar ödüllü oyuncu, verdiği röportajda ​​kostüm için neden "giyilmesi korkunç" yakıştırması yaptığını açıkladı.

Kostümün dayanılmaz sıcak ve konforsuz yapısını eleştirirken; “Batsuit’leri nefret ederek giydim. Gerçekten berbatlar” ifadesini kullanan Ben Affleck; “Bu kostümler kesinlikle nefes almıyor. Yalnızca dış görünüşe göre tasarlanmışlar. İnsan vücudu hiç düşünülmemiş. Ben zaten terleyen biriyim. O kostümün içinde sanki üzerime su dökülmüş gibi oluyordum” dedi.

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"En iyi eğitimli, çok daha formda dublörler, parkurcular, aksiyoncular bile Batsuit'te zorlandı" diyen Ben Affleck; "Bunu yaklaşık 45 - 50 dakika boyunca giyebilirler ve sonra sıcak çarpması yaşarlar. Bu yüzden bundan çıkmak zorundasındır" diye konuştu. Affleck; “İnsanı hemen tüketiyor, yorgun düşüyorsun. O noktada kahraman gibi değil, tükenmiş gibi hissediyorsun” yorumunu yaptı.