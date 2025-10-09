Habertürk
        Ben Gvir'den hükümeti dağıtma tehdidi

        Ben Gvir'den hükümeti dağıtma tehdidi

        İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine Hamas'ın dağıtılacağına dair söz verdiğini ifade ederken "Bu gerçekleşmezse biz hükümeti dağıtacağız." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.10.2025 - 22:07 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:02
        Ben Gvir'den hükümeti dağıtma tehdidi
        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti dağıtma tehdidinde bulundu.

        Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair konuşan Ben-Gvir "Netanyahu bana, Hamas'ın dağıtılacağının sözünü verdi. Bu gerçekleşmezse biz hükümeti dağıtacağız." dedi.

        İsrailli aşırı sağcı bakan, İsrailli esirlerin serbest bırakılacak olmasından ötürü memnun olduğunu söylerken, Filistinlilerin serbest bırakılmasına karşı çıktı.

        Müebbet hapis cezasına çarptırılmış İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu öne süren Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.

        "Aldatılmaya izin vermeyeceğiz." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi olarak hükümetten çekileceklerini açıkladı.

        İsrail'de güvenlik kabinesinin sona erdiği ifade edildi. Gazze için varılan anlaşmanın onaylanması için geniş kapsamlı kabinenin toplanması bekleniyor.

