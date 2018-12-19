Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile eşleşmesi Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.
Diario de Noticias, Benfica’nın Türk Telekom Stadı’nda gerçek bir cehennem ile karşılaşacağına vurgu yaparak, “Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu stadyumda 131 desibel ile rekor kırdı. Benfica’nın Galatasaray’la deplasmanda oynayacağı ilk maçta en büyük sıkıntısı ateşli Türk taraftarlar olacak” ifadelerine yer verdi.
A Bola da, “Galatasaray da Benfica gibi Şampiyonlar Ligi’nden geliyor. Porto’ya iki maçta da yenildiler ama Fatih Terim faktörü unutulmamalı” dedi.
O Jogo ise “Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Galatasaray’ın Maicon, Fernando, Nagatomo, Rodrigues ve Feghouli gibi güçlü oyuncuları, Muslera gibi bir kalecisi var” değerlendirmesini yaptı.
İSTANBUL'U ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Benfica'nın Dış İlişkiler Sorumlusu Anderson Luis da Silva, Cim-Bom’la eşleşmelerini değerlendirdi. Da Silva, “Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz. İstanbul’da ne tür bir ortamda sahaya çıkacağımızı da çok iyi biliyoruz. Daha önce onlarla karşılaştık. Çok zor olacak ama Benfica olarak her zaman tura inanıyoruz. 2015’te 2-1 kazandığımız maçta ben de gol atmıştım” şeklinde konuştu.
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