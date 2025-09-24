Benfica - Rio Ave: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, iç sahadaki ilk lig maçında şok bir puan kaybı yaşadı. Luz Stadı'nda Rio Ave'yi konuk eden Benfica, 90+1'de yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Portekiz Ligi'nde konuk ettiği düşme hattındaki Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.
86'da Sudakov'un golüyle öne geçen Benfica, 90+1'de Andre Luiz'in golüne engel olamayarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.
Benfica ile iç sahadaki ilk maçına çıkan teknik direktör Jose Mourinho da böylece yeni takımıyla ilk puan kaybını yaşadı.
Ligde 6 maç sonunda 14 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Benfica, lider Porto'nun 4 puan gerisine düştü.
16. basamakta yer alan Rio Ave ise puanını 4'e çıkardı.